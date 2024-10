A Castiglione torna la "Fiera d’Ottobre"

Torna domenica nel borgo di Castiglione di Garfagnana la giornata festiva che celebra l’autunno e i preziosi frutti dei boschi locali, con la tradizionale "Fiera d’Ottobre"; la 16esima Rassegna della Castagna, Fungo e Tartufo Scorzone.

La manifestazione, organizzata dalle Associazioni del borgo incastellato, come Pro Loco Castiglione, Filarmonica Alpina, Atletico Castiglione, AMA Cultura, in collaborazione con amministrazione comunale Castiglione, è contraddistinta da una grande varietà di eventi correlati e tutti legati alle tradizioni di campagna e ai sapori della Garfagnana e dell’Appennino. Per la parte gastronomica tipica saranno serviti, tra gli altri, piatti a base di farina di castagne, funghi porcini, tartufo scorzone, le classiche mondine o caldarroste, da gustare nel sagrato della chiesa di San Pietro insieme ai golosi necci. Dalle 9 alle 14 sarà inoltre possibile partecipare alla gara di composizione funghi, presentando la propria opera per essere valutata da un’apposita commissione, che decreterà il vincitore.

Presenti nel centro storico fino dalla mattina tante bancarelle di artigianato e di prodotti tipici curato dai produttori agricoli di filiera corta, con quelle del mercato tradizionale e di generi vari allestito negli spazi del parcheggio, oltre alla mostra micologica e a quella fotografica tematica allestita nell’atrio del palazzo comunale, a cura del Gruppo Micologico Lucchese.

Dalle 12.30 si parte con il pranzo autunnale per eccellenza che si svolgerà al coperto, sotto la tensostruttura in piazza V. Emanuele, nel centro storico del paese. Si prenota in anticipo chiamando il numero 0583.68508 o inviando, solo in orario serale, un messaggio whatsapp al numero 347.3551265. Dall’antipasto, con uovo fritto e tartufo scorzone, formaggio e salame tartufato e ancora manzo di pozza con funghi porcini, agli gnocchetti con tartufo scorzone, alla polenta con funghi in umido o, in alternativa, con spezzatino di carne, per finire con un buccellato alla farina di castagne. Il tutto per 35 euro, compreso acqua e vino rosso toscano. Possibilità di un menù alternativo per bimbi sotto i 12 anni a 13 euro.

Attivo anche il Punto degustativo "Osteria un Boccon e via" nelle vicinanze della chiesa di San Michele e offerte con menù a tema autunnale nelle osterie e nei ristoranti del borgo. Dal pomeriggio al via la preparazione di necci e mondine, servizio bar e musica dal vivo con il gruppo "The Aristodemo’s".

