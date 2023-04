A Castelnuovo Pasquetta non è solo fra le nuvole

Il Comune di Castelnuovo, in collaborazione con il Gruppo Autieri Garfagnana, l’Associazione Compriamo a Castelnuovo e la Provincia di Lucca, quest’anno ha promosso tre giorni di eventi "Non solo Pasquetta fra le nuvole" da domani, sabato a luned’. Sabato, alle 17,30, una novità assoluta per Castelnuovo. Tutti sono invitati a recarsi in piazza Umberto con un uovo di cioccolata per poi fare una foto tutti insieme con l’uovo di Pasqua ed entrare possibilmente nel guinness dei primati.

Domenica, dalle 16.30 in Fortezza di Mont’Alfonso "Caccia all’uovo" riservata ai bambini e a seguire merenda e bomboloni Alle 19,30 la cena a cura dell’associazione Autieri (Anai) della Garfagnana. Alle 21, musica dal vivo con l’orchestra New Combination 79 e alle 23,30 evento a sorpresa.

Lunedì, alle 10, nel centro storico di Castelnuovo, apertura mercatini e in Fortezza di Mont’Alfonso inizio festa dell’aria e del volo con aeromodelli, aquiloni, giochi gonfiabili, artisti di strada, palloncini. Sempre alle 10, si sarà la partenza della Camminata dell’Ariosto.

Per partecipare alla camminata è necessario prenotarsi. Per informazioni e iscrizioni scrivere a [email protected] Fino al termine della giornata rimane aperta l’Osteria degli Autieri all’interno della Fortezza di Mont’Alfonso. Dalle 13, possibilità di voli in elicottero sulla Garfagnana. Dalle 10, servizio navetta con partenza da Via Garibaldi per portare le persone in Mont’Alfonso. Inoltre tutti i ristoranti di Castelnuovo accoglieranno turisti e visitatori sia per il pranzo che per la classica merenda di Pasquetta. L’evento, all’interno della Fortezza di Mont’Alfonso, ha sempre portato a Castelnuovo migliaia di visitatori da tutta la Toscana.

"Sarà proprio all’interno dell’ampia cerchia muraria estense di Mont’Alfonso- spiega l’assessore Pedreschi- che si concentreranno tante attrazioni, dal volo degli aquiloni a quello degli aeromodelli, oppure rimanere a bocca aperta davanti alle bolle giganti o ai volteggi dell’artista di strada. Sul posto si potranno acquistare palloncini o giocare sui gonfiabili o con gli antichi giochi creativi di legno senza rinunciare ai sapori garfagnini presso l’Osteria degli Autieri".

Dino Magistrelli