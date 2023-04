A caccia di storie Grande successo per il progetto

Esplorare le capacità di talenti emergenti, trovare nuove voci che possano creare inedite ed emozionanti narrazioni per bambini e ragazzi, creare un confronto tra futuri autori e autrici e professionisti del mondo dell’editoria. Fin dalla sua nascita nel 2017, sono questi gli elementi fondanti di “A caccia di storie“, il progetto nazionale promosso da Lucca Comics & Games e Book on a Tree in collaborazione con Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore e Amref Health Africa, coinvolta da anni nel progetto attraverso una borsa di studio, nata per ricordare la scrittrice Miriam Dubini, rivolta ai talenti che nelle loro storie toccheranno temi sociali.

Un vero e proprio progetto di scouting editoriale che si basa però su un’idea originale e vincente: unire i migliori talenti di ogni età sotto lo stesso tetto, in una residenza creativa che per cinque giorni consente di vivere un’esperienza immersiva alla scoperta dell’editoria per i più giovani. I partecipanti esplorano tutti gli aspetti del processo di nascita e creazione di un libro, e al tempo stesso possono far evolvere il processo creativo, attraverso lo sviluppo delle idee di tutti i partecipanti. Un’occasione per confrontarsi con i professionisti del mondo dell’editoria per bambini e ragazzi, dagli autori e autrici agli editor, passando per editori, agenti, librai, illustratori e sceneggiatori.

In cinque edizioni A Caccia di storie ha ospitato oltre 50 partecipanti, selezionati tra centinaia di candidati che hanno presentato i loro progetti per la realizzazione di racconti inediti. Tra loro, nella quinta edizione, è stata scelta la storia di Maria Elisa Aloisi, che sarà in libreria prossimamente grazie a Edizioni PIEMME - Il Battello a Vapore. Il bilancio è quindi assolutamente positivo: dal 2018 ad oggi sono una trentina gli autori e autrici entrati a vario titolo nel mondo dell’editoria junior grazie proprio al progetto. E la ricerca non si ferma qui: Lucca Comics & Games continua a investire sulle community di emergenti e si prepara a lanciare – insieme a Book on a Tree e ai suoi professionisti – il nuovo bando che sarà online dal 15 luglio sul sito www.acacciadistorie.it.