91° Minuto - Finalmente una gioia!

Filnalmente una gioia! E una gioia! Dopo due mesi la Lucchese ha ritrovato la vittoria casalinga e lo ha fatto proprio a spese di quell’Ascoli che aveva battuto all’andata. Tre punti meritatissimi, perché oltre ai due gol (bello quello in corsa di Saporiti), la squadra di Gorgone ha costruito almeno altre tre palle-gol (provvidenziale il salvataggio di Livieri sul colpo di testa ravvicinato di Gasbarro) ed ha reclamato due sacrosanti calci di rigore, per falli commessi ai danni di Catanese e Saporiti (quest’ultimo è stato il protagonista numero uno sul terreno) su quali il modesto arbitro Manzo ha sorvolato (direzione mediocre la sua, alla fine).

Il successo, che ha permesso ai rossoneri di compiere tre passi in avanti in classifica é stato ottenuto sotto gli occhi della nuova dirigenza (Sanbabila), oltre a quella "allargata" (Racing City Group), il gruppo italo australiano con il quale il presidente Longo, per sua stessa ammissione, sta dialogando per il rafforzamento della società sotto l’aspetto economico. Si dice che l’accordo sia molto vicino. Ora i tifosi si aspettano i rinforzi annunciati pubblicamente dal neo dg. Veli, rinforzi indispensabili e necessari, dal momento che contro l’Ascoli, la panchina era cortissima.

La squadra che aveva dato risposte valide anche a Rimini, ieri sera ha dimostrato di essere stata brava nel reagire al pareggio di Tremolada, con Palmisani ingannato dal rimbalzo del pallone e a trovare con convinzione la via della vittoria con il secondo centro di Gemignani, stringendo poi i denti nel finale. Giustamente euforici i commenti a fine partita. L’allenatore Gorgone, dopo aver sottolineato l’importanza della vittoria, decisamente meritata, ha detto che la squadra ha bisogno di qualche uomo in più, anche dal punto di vista numerico, vista l’attuale ristrettezza della rosa. L’ho fatto presente alla dirigenza, che farà il possibile per portare qualche nuovo giocatore. Finché la squadra è viva, come l’ho sempre vista, io lotterò fino alla fine con loro. Saporiti era dispiaciuto per l’ammonizione presa.

Spero di recuperare qualche infortunato, perché a Piancastagnaio ci saranno due squalificati. Da sottolineare anche il bel gesto di mister Gorgone, che prima del fischio d’inizio della sfida ha posato con il volume di Primo Levi, “Se questo è un uomo“, in occasione della giornata della memoria del prossimo 27 gennaio.

Emiliano Pellegrini