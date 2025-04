80 anni della Liberazione. L’onorificenza per Barga direttamente dal Brasile

Nella giornata di ieri una folta delegazione brasiliana ha effettuato un’attività storico militare nel territorio del nostro Comune. La delegazione era composta dal Generale di Corpo d’Armata Marco Antonio de Farias, dal Dottor Péricles Aurélio Lima Queiroz, entrambi Ministro del Superiore Tribunale Militare brasiliano, dal Generale di Divisione (in Riserva) Edson Skora Rosty del Dipartimento di Educazione e Cultura dell’Esercito, dal Colonnello Marco Lucio Niendziela, e dal Colonnello Claudio Skoda Rosty del Dipartimento di Educazione e Cultura dell’Esercito; hanno accompagnato la delegazione una ventina di personalità civili brasiliane.

Il gruppo, giunto in Italia per la celebrazione degli 80 anni della Liberazione alla quale ha contribuito il personale militare della Forca Expedicionária Brasileira (F.E.B.), è stato ricevuto nella sala consiliare dalla sindaca Caterina Campani, dall’assessore Maresa Andreotti e dal Col. (Ris.) Vittorio Lino Biondi. Durante i saluti iniziali il Generale de Farias ha espresso partecipate parole di cordoglio e di vicinanza per la improvvisa dipartita del Santo Padre. Un gesto di grande sensibilità che ha colpito tutti i presenti.

Ha quindi proseguito ringraziando il Comune per la grande vicinanza e amicizia con il Brasile, e per il forte ed affettivo legame che si è instaurato recentemente; legame che si consoliderà ancor più dopo la consegna ufficiale di una importante onorificenza chiamata "Medalha Tributo a Forca Expedicionária Brasileira", che presso il Monumento Votivo Militare Brasiliano di Pistoia verrà conferita al Gonfalone della Città di Barga, direttamente dal Generale Capo dell’Esercito Brasiliano. La visita è proseguita sul bastione del Duomo dove è stata effettuata una lezione di storia militare illustrando i movimenti e le località interessate dalla presenza della F.E.B. nell’Ottobre del ’44.

Luca Galeotti