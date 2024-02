65 anni di Soccorso Alpino. Si presenta il volume

Sabato dalle 10 alle 12, a Castelnuovo, al Centro nazionale di formazione del Soccorso Alpino in località Orto Murato (nella foto), si terrà la presentazione del libro dal titolo “65 anni di interventi in montagna 1957-2022“, edito dalla Stazione del Soccorso Alpino di Lucca a memoria e testimonianza dell’attività che, in questi ultimi 65 anni con dedizione ed altruismo, è stata svolta dai volontari per portare aiuto a coloro che hanno frequentato e vissuto le montagne della nostra zona. Per la provincia di Lucca, il capo stazione è Marco Bertoncini coadiuvato dai due vice capi stazione Giovanni Fazzi e Luca Del Corso. Per i contatti: e-mail: [email protected]; reperibilità sulle 24 ore: cell. 335.280718 e 335.280719.