“4 zampe in Garfagnana“ Solidarietà e divertimento all’evento dedicato ai cani

L’iniziativa “Quattro zampe in Garfagnana“ torna a Castelnuovo, venerdì 21 luglio, per accompagnare l’apertura serale dei negozi. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, grazie all’impegno della tecnica veterinaria Lucrezia Lunardi propone, pertanto, un venerdì dedicato ai cani, ma non solo, per la terza apertura serale dei venerdì di luglio nel capoluogo garfagnino.

La giornata si aprirà dal mattino con il primo raduno Golden Retriever della Garfagnana che si terrà al Rifugio Isera nel parco naturale dell’Orecchiella. Per i partecipanti pranzo e trekking al fresco con uno spazio foto offerto da Garfagnanafoto.it e premiazione poi sul palco di piazza delle Erbe a Castelnuovo nella serata (per info e prenotazioni del raduno 334.9597289).

Ma come ogni estate castelnuovese che si rispetti, non poteva mancare anche quest’anno l’evento cinofilo benefico con la la consueta mostra amatoriale Garfcanina. In palio per i vincitori la targa ricordo e bellissimi omaggi. Dalle 18 , in piazza delle Erbe nel centro storico di Castelnuovo avranno inizio le iscrizioni per le tre categorie in gara (prezzo di iscrizione per ciascuna categoria 5 euro) e dalle ore 21 si svolgerà la serata. Le categorie: Piccolo Monello, Due gocce d’acqua e il più bello.

Quest’anno, grazie alla partecipazione di Garfagnanafoto.it, per chi lo desidera, sarà possibile ottenere in omaggio un bellissimo scatto ricordo della serata con il proprio amico a quattrozampe. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni animaliste della zona Arca della Valle e Gatti Garfagnini.

Presenti anche gli alpaca della residenza Amola di Camporgiano. Continua anche la possibilità di gustare varie sfiziosità a un euro con l’inserimento anche di una nuova prelibatezza: in Barchetta sarà protagonista il cocomero, in piazza Umberto la polenta fritta (Bottega del Gelato e Il Pradiccolo), in via Vittorio Emanuele i calzoncini (Pizzera Ginestri), i corn dog in via Garibaldi (Birreria Lo Struzzo), il gelato gusto Puffo in centro (In Gelateria) e la pasta fritta in piazza Olinto Dini (pizzeria Clary).

Venerdì 28 invece l’attesa finalissima di Garfagnana’s Got Talent, lo show che ha intrattenuto il pubblico nei primi due venerdì con 12 concorrenti qualificati per l’ultimo atto.

Dino Magistrelli