240mila euro dalle multe per migliorare le strade

Ammonta a 240mila euro la parte di proventi derivanti dalle sanzioni comminate per infrazioni al Codice della Strada che sarà investita in migliorie per la circolazione. Accadrà a Altopascio per il 2025, come si deduce dalla delibera di giunta numero 155. La stima è di 239.811,10 e si tratta del 50% degli introiti di competenza, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. La quota di proventi delle sanzioni amministrative da destinare alle finalità indicate dalla legge, il decreto legislativo 285 del 1992, modificato nel 2010, è pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli Enti ed è destinata in misura non inferiore ad un quarto, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà del Comune.

M.S.