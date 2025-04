14 personaggi nuovi al museo multimediale

Saranno 14 i prossimi inserimenti nel museo multimediale dei personaggi illustri di Castelnuovo e della Garfagnana. L’associazione Compriamo a Castelnuovo e Confcommercio Lucca, che sostengono le attività del Museo, annunciano nuovi ingressi per un popolamento corposo che avverrà entro l’estate. Ogni lunedì, saranno annunciati nuovi arrivi a partire da oggi.

A fianco dei cinque personaggi già esistenti (Ludovico Ariosto, Giuseppe Porta, On. Loris Biagioni, Fosco Maraini e Jasmine Paolini) arrivano tre personaggi che hanno segnato la storia in modi e tempi diversi: il conte Giuseppe Carli, il poeta Olinto Dini e il professor Luigi Suffredini. Il conte Carli è stato grande protagonista dello sviluppo locale, fondatore del Cai, del giornale Corriere della Garfagnana e contribuì alla creazione della Fabbrica dei Tessuti (poi Manifattura Tessile Valserchio). Proprio in questo stabilimento, con la collaborazione dell’ingegner Francesco Boggio, nacque il suo veicolo elettrico. Un avvenimento che regala a Castelnuovo la nascita della prima auto elettrica italiana. Il poeta Olinto Dini, a cui è intitolata una via nel centro storico, è nato e cresciuto a Castelnuovo. Docente in diversi luoghi d’Italia, nel 1900 stampò il suo primo lavoro poetico. Infine Luigi Suffredini, il cui profilo per il Museo è stato tracciato da Dino Magistrelli, attuale direttore del Corriere della Garfagnana. Proprio Suffredini, per oltre 40 anni dinamico presidente della Pro Loco del capoluogo garfagnino, rifondò e fu direttore del mensile "La Garfagnana", ideatore e cofondatore del premio nazionale di Poesia "Olinto Dini", del premio nazionale Garfagnana di giornalismo e quello di narrativa, dal 1999 intitolato alla memoria dell’onorevole Loris Biagioni.

Dino Magistrelli