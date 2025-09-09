“Ne Zha – L'Ascesa del Guerriero di Fuoco” in anteprima a Lucca Comics & Games

Lucca, 9 settembre 2025 – Mentre cresce l’attesa per la prossima edizione di Lucca Comics & Games (in programma dal 29 ottobre al 2 novembre) a far salire l’emozione degli appassionati è la notizia dell’arrivo in Italia del lungometraggio animato cinese, con incassi record, “Ne Zha - L'Ascesa del Guerriero di Fuoco” che sarà nelle sale italiane dal 6 novembre con Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione. Il debutto italiano sarà preceduto da un'anteprima esclusiva il 31 ottobre a Lucca Comics & Games.

Miglior risultato di sempre per un anime a livello mondiale e quinto film con il più alto incasso nella storia del cinema, con 2,2 miliardi di dollari a livello globale, diretto dal visionario Yu Yang (Jiaozi), “Ne Zha - L'Ascesa del Guerriero di Fuoco” porta sul grande schermo l'avventura epica dell'eroe ribelle tratto dalla mitologia cinese, tra battaglie spettacolari, animazione all'avanguardia e una narrazione intensa che mescola azione, emozione e spiritualità. Una produzione che spinge ancora più in là i confini dell'animazione asiatica, elevandola a uno standard internazionale.

Frutto di anni di lavoro da parte dello studio cinese Chengdu Coco Cartoon, il film combina una regia cinematografica d'impatto con effetti visivi avanzati e uno stile grafico che fonde l'estetica tradizionale cinese con le tecnologie d'avanguardia dell'animazione 3D. Ne Zha, un giovane ribelle dai poteri sovrannaturali, stringe un'alleanza instabile con il principe dei draghi, Ao Bing, in una battaglia epica per proteggere i loro rispettivi clan. Ma dopo lo scontro, i loro corpi sono sull'orlo della distruzione. Ne Zha deve così intraprendere una pericolosa missione alla ricerca di un elisir capace di salvare il corpo di Ao Bing. Durante questo viaggio tra mostri epici e leggende, Ne Zha scoprirà una cospirazione che minaccia di scatenare una guerra devastante tra il bene e il male e dovrà affrontare forze oscure e inganni per proteggere ciò che ha di più caro.