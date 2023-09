Spezia-Reggiana 1-2, quarta sconfitta di fila degli aquilotti

Cesena, 23 settembre 2023 – Finisce 1-2 al Manuzzi e per lo Spezia è il quarto k.o. consecutivo. La Reggiana passa nel secondo tempo grazie a due gol di Gondo e a nulla serve la rete di Pio Esposito che accorcia nel recupero.

Tutto come previsto nella formazione scelta da Alvini, che piazza Muhl al centro della difesa accanto a Nikolaou, mentre Nesta si affida alla coppia di attacco con Gondo e l'ex Antiste.

Reggiana immediatamente aggressiva e che spinge con diverse azioni nell'area spezzina, poi però al 7' la migliore occasione del primo tempo con Verde che scambia con Moro e poi scarica il sinistro che però è troppo centrale e Bardi tocca sul fondo. Dall'altra parte, la risposta al 16' con Gondo che crossa dalla destra e in tuffo di testa Pieragnolo chiama Dragowski alla parata sulla propria destra. Prima della chiusura della frazione, c'è un tiro di Portanova al 31', con il centrocampista lasciato libero di calciare poco dopo il limite dell'area, con pallone alto.

Dopo l'intervallo Alvini sceglie di cambiare Reca con Moutinho, ma sono gli emiliani a passare in vantaggio dopo il traversone di Pieragnoloe il colpo di testa di Gondo. Dopo il tiro parato da Dragowski a Portanova al 10' e la doppia conclusione di Antonucci al 20', è il nuovo entrato Varela a sfiorare il bis in contropiede al 32', ma dopo pochi minuti fa di nuovo centro, allungando il piede per deviare l'assist di Portanova. Soltanto nel finale lo Spezia riesce a rendersi pericoloso e così, dal corner di Salvatore Esposito, arriva il gol del fratello Pio (primo tra i pro), prima che l'arbitro fischi la fine.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Mühl, Nikolaou (33' st P. Esposito), Reca (1' st Moutinho); Bandinelli (9' st Zurkowski), S. Esposito, Cassata (15' st Ekdal); Verde (15' st Elia), Moro, Antonucci. A disp. Zoet, Cipot, Pietra, Krollis, Gelashvili, Bertola, Kouda. All. Alvini.

REGGIANA (3-4-1-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli (9' st Szyminsky); Portanova, Kabashi, Bianco (40' st Crnigoj), Pieragnolo (20' st Libutti); Girma; Antiste (40' st Nardi), Gondo. A disp. Sposito, Rozzio, Cigarini, Lanini, Fiamozzi, Pettinari, Pajac. All. Bardi.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria (assistenti Palermo di Bari e Catallo di Frosinone, quarto uomo Caldera di Como; Var Gariglio di Pinerolo, Avar Serra di Torino).

Marcatori: 5' st e 36' st Gondo (R), 50' st P. Esposito (S).