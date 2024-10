Calcio Uisp a 7: Locanda Alinò parte col freno a mano tirato

La Spezia, 3 ottobre 2024 – Partenza con freno a mano per la corazzata Locanda Alinò, campionessa in carica del campionato calcistico a 7 della Uisp. Nel primo turno della kermesse della Lega della Spezia e della Valdimagra, l'Aurora ferma sul pari il team come di consueto favorito. La vittoria più roboante in questo Girone 1 è quella del Ristorante Pin Bon con dieci gol rifilati al malcapitato Levanto.

GIRONE 1

La Gira O.F. Chelli-Realchiappa Progetto Appalti 7-1 (Corvi Dallara L. (3), Arena G. (2), Natale G., Iacobbe F.; Porrini R.), Good Boys-Avosa 0-8 (Meta D. (3), Lala D. (2), Aluisini G., Llozhi S., Bellettini S.), Pellegrini Gomme-Real Dlf Pizzeria Chiara 3-2 (Castagnaro M., Battolla A., Gambino D.; Musetti A., Rabà G.), Sporting Bacco-Saja Srl 1-3 (Cioni G.; Chierici T. (2), Petru L.), Leta1990-Sesta Godano 6-3 (Fortunato P. (3), Del Tufo A., Beshiri L., Corvi N.; Visigalli E. (2), Taddei D.), Aurora Ponteggi-Vf Alinò 3-3 (Cerri S., Ibba A., Stefanelli L.; Cattabiani A., Russo R., Novani R.), Ristorante Pin Bon-Levanto 10-1 (Ioppolo A. (3), Ardovino D. (3), Gravina P. (3), Sbardella Siniscalchi T.; Pettirossi R.).

Nel Girone 2, invece, dove il Veppo stupisce e il Bar Ravenna vince di misura grazie al sigillo di Argiolas, Bagnone e Rebocco/Vf Alinò sono corsari e potenti.

GIRONE 2

Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Delta Del Caprio 6-1 (Cantoni S. (2), Navari L. (2), Latino F., Ferrari D.; Pozzi M.), Autoservice Cassana-Asc Bagnone 2-5 (Bounaim A., Oronzo V.; Giromini M. (2), Fabiani S. Pellegrini M. (2)), Monti-Sarzanello 1-3 ( Maurelli D.; Pasquali D. (2), Bertoletti F.), Asd Veppo-Fc Armaneto 5-2 (Fontanabona I. (2), Beverinotti M., Fontanabona M., Varsi F.; Bertino G., Bucchignani A.), Bar Ravenna-Dlf/Gmn 1-0 (Argiolas D.), Bar Cavour-Moto Masini 2-2 (Terenzoni M. (2); Di Grazia E., Corradi P.), Asd La Foce Fuoricampo-Ac Rebocco/Vf Alinò 3-8 (Chalan Pullaguari I., De Rosa M., La Torre M.; Bariti D. (2), Todaro F. (2), Fersino A., Grillo R., El Arbaoui Y., Coppola M.).

Infine, nel Girone 3, sepolto sotto i 12 gol del Real Chiappa Palati Fini, il Dl Stella Rossa Canaletto, dove vengono segnate le due triplette di giornata, da parte di Barbieri e Clausi.

GIRONE 3

Bar Picchi-Atletico Gragnola 6-3 (Ricci M. (2), Errouichaq R. (2), Laazizi K., Sabatini A.; Valletta N. (2), Gianni S.), Deportivo La Bottiglia-La Loggia 4.0 3-5 (Carcione C. (2), Uberti J.; Canese G. (2), Guano A. (2), Canini L.), Real Chiappa Palati Fini-Dl Stella Rossa Canaletto 12-1 (Barbieri N. (3), Clausi A. (3), Colombo J. (2), Vanacore M. (2), Granados A., Mannoni A.; Galeazzi A.), Veppo 2-Dlf Aston Birra 1-6 (Tagliazucchi G.; Zironi T. (2), Frione M. (2), Pesenti L. (2)) asd Comano 2016-Sesta Godano 2 2-1 (Scarpa A., Borsetto M.; Castagnini D.), asd Atletico Tresana 2010-Lm Immobiliare 5-1 (Bambibi C. (2), Ture M. (2), Gires M.; Gawrila E.), Pallerone-Carpena non disputata.