Levanto, cade nel torrente: uomo ricoverato in gravi condizioni

La Spezia, 6 settembre 2025 – È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso un uomo caduto la scorsa notte nell’alveo di un torrente a Levanto, in località Vallesanta (in provincia di La Spezia). Le sue condizioni sono gravi.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando la moglie – che si trovava con lui al momento dell’incidente – ha chiamato i soccorsi. La donna è stata trovata accanto al marito dai sanitari.

La coppia, originaria di Genova, era a Levanto per far visita ad alcuni parenti. Ancora da chiarire le circostanze della caduta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Levanto e Brugnato, insieme ai volontari della Croce Rossa e della pubblica assistenza di Levanto. Dopo aver raggiunto il malcapitato, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per un trasferimento immediato al nosocomio genovese.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri della locale stazione, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a ricostruire con precisione cosa sia accaduto.