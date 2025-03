Zingaretti ospite al cinema Il Nuovo

Tornano gli appuntamenti con gli ospiti della scena nazionale al cinema ’Il Nuovo’ in via Colombo 99: lunedì 17 marzo l’attore Luca Zingaretti sarà protagonista dell’evento in programma della sala spezzina per presentare ’La casa degli sguardi’, lungometraggio che lo vede all’esordio in veste di regista. Appuntamento alle 17.30 con l’attore amatissimo per le sue prove di recitazione fra serie tv – su tutti, quella in cui interpreta il mitico commissario Montalbano – e cinema, che illustrerà il suo primo film dietro la macchina da presa, tratta dall’omonimo libro di Daniele Mencarelli. "Un’opera emozionante, autentica e potente, portata sul grande schermo con la sensibilità e il talento di Luca Zingaretti e un’occasione unica per incontrare il regista" commentano dall’associazione "Germi", che gestisce la sala. È consigliata la prenotazione numero whatsapp 348 5543921 o l’acquisto del biglietto sul sito de Il Nuovo.