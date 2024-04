’Zamora’ al Corallo. Ospite Neri Marcorè

Neri Marcorè sarà al cinema Corallo di via Innocenzo IV 13 a Genova martedì alle 21 per incontrare il pubblico e presentare ‘Zamora’, il suo primo film da regista. Un lavoro che lui stesso commenta con una battuta: "Parafrasando Moretti in ‘Sogni d’oro’, ‘Zamora’ è il mio film più bello, anche perché è l’unico che abbia mai diretto. Mi auguro davvero non sia l’ultimo, perché è stata un’esperienza entusiasmante". Presentato il mese scorso al Bif&st di Bari, ‘Zamora’ è prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e il sostegno di Film Commission Regione Piemonte. Marcorè è regista, interprete e coautore della sceneggiatura insieme a Maurizio Careddu, Paola Mammini e Alessandro Rossi, tratta dall’omonimo romanzo d’esordio di Roberto Perrone, scomparso agli inizi del 2023. Perrone, nato a Rapallo, è stato giornalista, scrittore e gastronomo. Ha iniziato la sua carriera nella redazione genovese di ‘Avvenire’, prima di approdare alla redazione sportiva del ‘Corriere della sera’. La serata sarà un’occasione per ricordarlo. L’incontro è moderato da Francesca Savino del Gruppo ligure critici cinematografici Sncci.