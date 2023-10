Volontariato in Ospedale, Associazione cerca Adesioni

Alcuni giorni fa l’Associazione volontari ospedalieri ha distribuito in piazza Garibaldi a Lerici materiale divulgativo per raccogliere adesioni di persone disposte a svolgere volontariato nella struttura di Casa Serena a Cerri (Arcola) con la quale è stata stipulata una convenzione. "Si è avuto un buon riscontro di richieste di informazioni – commenta l’Avo – per cui confidiamo di poter iniziare al più presto un breve corso di formazione per accedere alla struttura nel migliore dei modi e svolgere l’attività di ascolto, dialogo e compagnia". A breve l’Associazione cercherà altri volontari per le strutture ospedaliere, ambulatoriali e di comunità del territorio in modo da incrementare la propria opera. Per informazioni e possibili adesioni 375 5714210 e 339 112 9184 o indirizzo e-mail avospezia@libero.it