"Voglio una Liguria autonoma". Bucci presenta il suo programma

"Ho molta fiducia, sto bene nonostante qualche acciacco e sono carico". Il candidato presidente Marco Bucci si presenta determinato e padrone della scena all’Nh Hotel della Spezia per la presentazione del programma elettorale del centro destra alle ormai imminenti elezioni regionali. Con decisione ha coordinato la successione delle slide proiettate nella sala conferenze riprendendo con piglio severo anche qualche brusio in aula. Una giornata intensa, quella spezzina, che ha visto Bucci incontrare anche i rappresentanti dei commercianti e degli artigiani in Camera di Commercio.

Pronto anche al confronto con Andrea Orlando?

"Magari nell’ultima settimana ma Orlando da buon democratico deve capire che siamo 9 candidati e non è corretto parlare soltanto noi due. Ma se proprio vuole vediamo di organizzarci proprio alla vigilia del voto. Anche in un parcheggio".

Il riferimento è fortemente voluto ripensando al faccia a faccia tra i due candidati avvenuto qualche giorno fa nel corso dell’inaugurazione della quarantesima edizione dell’Expo Fontanabuona. Almeno 25 i punti del programma esposti dal candidato, sindaco di Genova, e un annuncio davvero cruciale per la Regione. "Punto a una Liguria autonoma – ha proseguito – per avere una maggiore capacità gestionale. Se noi trattenessimo il gettito del 20% dell’Iva investendolo sul territorio si potrebbero fare tante cose. Non sono secessionista e sono orgoglioso di essere italiano, ma ho sempre visto che le regioni autonome, come Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, che confinano con altri Stati hanno avuto grosse agevolazioni. Noi confiniamo con la Francia, quindi si può fare".

In sala i rappresentanti di tutte le coalizioni di centrodestra a sostegno del candidato Marco Bucci, presente anche Edoardo Rixi viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. I punti chiave del programma spaziano su ogni settore: dalle infrastrutture, porto, sanità, lavoro, casa, asili, sport e assistenza degli anziani. Un programma di idee da attuare e altre da portare a compimento. Tra quelle più attese dalla provincia spezzina l’ospedale Felettino.

A che punto è il percorso?

"Di sicuro si fa. Non ho letto bene le carte perchè non sono ancora presidente della Regione Liguria, ma soltanto il sindaco di Genova. E’ inserito negli interventi di miglioramento della sanità al pari degli ospedali di comunità per sgravare il peso sul pronto soccorso". Tra il potenziamento del sistema sanitario anche, il decollo della base di elisoccorso prevista a Luni la cui convenzione con l’aereoporto privato è stata già firmata. Per rispondere alle critiche sollevate dagli avversari di centrosinistra di non affrontare tematiche dopo il Bracco il candidato ha evidenziato le opere infrastrutturali. Dalla bretella Santo Stefano-Ceparana, il completamento della ciclovia turistica Tirrenica che collega la Toscana, il sottopasso e parcheggio in viale Italia.

Il futuro del porto spezzino?

"E’ ritenuto tra i più importanti d’Europa. Dobbiamo creare il marchio ’Liguria Port’ che deve vendersi nel mondo facendo sistema e quadrato tra tutte le realtà portuali di Genova, Spezia e Savona".

Liguria non soltanto turismo e località famose nel mondo ma anche entroterra, agricoltura di qualità e borghi. Proprio per evitare lo spopolamento dei paesini proporrà contributi fiscali e tagli all’affitto per 5 anni. Un pensiero anche per i giovani. "Non abbiano paura a girare il mondo e poi tornare dopo aver fatto esperienze da investire sul territorio. Io stesso sono stato vent’anni negli Stati Uniti".

Massimo Merluzzi