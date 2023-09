"Voci e sguardi". I viaggiatori nel Golfo

LA SPEZIA

La presentazione del libro "Voci e sguardi. Viaggiatori d’Europa nel Golfo e nelle Riviere" in programma oggi alle 16 alla Fondazione Carispezia in via Chiodo 36, conclude la settimana delle lingue europee organizzata da Alliance Française e Acit. Il volume è edito con il contributo della fondazione Carispezia nell’ambito del bando cultura 2023. Nel corso delle scorse settimane Alliance Française della Spezia e Acit (Associazione culturale italo tedesca) in occasione della Giornata europea delle lingue, hanno organizzato una serie di incontri "per promuovere nelle scuole primarie spezzine il plurilinguismo tra i bambini" come spiega Annalisa Tacoli, docente di francese e presidente del sodalizio francofono spezzino. L’obiettivo delle iniziative organizzate a Spezia è promuovere, oltre l’inglese, la conoscenza del francese e del tedesco.

Le fa eco la sua collega professoressa Chiara Cozzani, presidente dell’italo-tedesca che quest’anno ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione. "Ormai – evidenzia Cozzani – per poter ottenere un lavoro di buon livello oltre a italiano ed inglese bisogna conoscere un’altra lingua europea. Per questo ci sforziamo di promuovere tedesco e francese tra i giovani per dare loro uno strumento in più". Oltre agli incontri nelle scuole primarie Acit ha promosso un gruppo di lettura online dedicato al libro "Zwischen Welten" di Julia Zeh e Simon Urban. Julia Zeh è una delle scrittrici tedesche più valide in questo momento. Alliance Française svolgerà attività informativa specifica sui corsi e sulle certificazioni del quadro di riferimento europeo tramite mail alliance[email protected] o anche telefonicamente al numero 320 -9256872.

Fabrizio Dellepiane