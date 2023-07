Voce e verve di Al Bano allo spazio Basko Arena

La sua verve, la sua voce, Al Bano, re della canzone italiana, incontrastato personaggio da decenni su palchi nazionali e internazionali sarà grande protagonista domani sera alle 21 a Romito Magra nello spazio Basko Arena dove si esibirà in un concerto gratuito. Una serata in cui si attende il tutto esaurito, durante la quale il cantante, artista di fama mondiale protagonista della scena musicale, porterà i suoi successi, abbracciando il calore del pubblico della piazza. Amato da giovani e meno giovani, insomma amato da tutti, incanterà con le sue note vocali da brivido nell’esibizione dei pezzi che tutto il mondo conosce. Del resto le classifiche così come i numeri, parlano chiaro: ha collezionato 59 album, 26 dischi d’oro e 8 di platino, 15 partecipazioni a Sanremo dove, nel 1984, ha vinto in coppia con Romina Power.

L’evento rientra nella settima edizione degli appuntamenti estivi di musica e divertimento, a ingresso gratuito, organizzati in due tappe in Liguria dall’insegna supermercati del Gruppo Sogegross che festeggia i 25 anni di carta fedeltà: a Genova (dove si è svolto il concerto di Loredana Bertè), e Romito Magra. Basko Arena regalerà una vera e propria festa aperta a tutti. Prima dell’esibizione di Al Bano ci sarà anche un ’village’ colorato con dj set, giochi e animazioni per i più piccoli, degustazioni gratuite e distribuzione di gadget, a partire dal pomeriggio alle 16, in attesa del grande spettacolo serale che inizierà alle 21. Condurrà la serata la speaker radiofonica Marina Minetti.

"Quest’anno, in occasione del 25° anniversario della nostra Carta Fedeltà Prima Card, abbiamo voluto festeggiare in modo speciale – spiega Giovanni D’Alessandro, direttore Canale Basko – come per le passate edizioni, luogo dell’evento le piazze antistanti i supermercati di Genova Cornigliano e di Romito, due importanti punti di riferimento per Basko". Al Bano incanterà il pubblico che lo ha sempre seguito in tutta la sua carriera sia dal vivo che in televisione: negli ultimi anni è stato coach nel programma The Voice, ballerino a Ballando con le stelle e ha partecipato anche al Cantante Mascherato, programmi televisivi di grande successo. Nel 2001, è stato nominato Ambasciatore di buona volontà della Fao e, per tenere fede ad una promessa fatta al padre, ha creato un’azienda vitivinicola ‘Tenute Albano Carrisi’ nel suo paese natale, producendo numerosi vini di successo.

Cristina Guala