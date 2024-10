Virus influenzale. In partenza le vaccinazioni

L’obiettivo è raggiungere la maggior parte degli ottantamila spezzini per i quali il vaccino è raccomandato: è partita ieri la campagna vaccinale contro il virus influenzale, raccomandato e gratuito per le persone ad alto rischio di complicanze, tutti i soggetti con più di 60 anni, gli ospiti delle Rsa, le persone immunocompromesse, i pazienti affetti da patologie croniche degenerative, i familiari di soggetti fragili e caregiver, i bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari e le persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo, i donatori di sangue. "Negli ultimi anni – spiega l’assessore alla sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola – abbiamo assistito a una diffusione del virus anticipata rispetto al periodo invernale. Quindi è bene vaccinarsi prima possibile". "Nell’emisfero meridionale – aggiunge Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – si è osservato un impatto pesante della malattia che ha prodotto un numero importante di ospedalizzazioni. L’impatto che avrà in Europa è difficile da prevedere, ma è probabile che il quadro epidemiologico sia analogo a quello osservato in Australia, Sudafrica e America latina. I sintomi più diffusi sono febbre, tosse e difficoltà respiratorie". "Quest’anno – spiega Giuseppe Castello, vicepresidente di Federfarma Liguria – sono 238 in Liguria le farmacie che hanno già aderito alla campagna vaccinale (41 nello Spezzino ndr), un numero elevato che ci consentirà di coprire adeguatamente tutto il territorio regionale". Esistono quindi diversi canali per la prenotazione e la possibilità di vaccinarsi negli ambulatori Asl, in farmacia o dal proprio medico o pediatra.