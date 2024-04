Violenza sessuale su una commessa. Imprenditore di 75 anni patteggia

Un noto imprenditore spezzino ha patteggiato un anno e dieci mesi di condanna per l’accusa di violenza sessuale e stalking mossegli da una donna molto più giovane di lui, che avrebbe molestato sul luogo dove lei lavora. Duilio Maggiani, 75 anni, ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato a due anni di percorso riabilitativo. I fatti in questione sono accaduti alla Spezia dal febbraio al novembre 2023. L’imprenditore, titolare di una nota azienda, aveva rivolto le attenzioni su una donna quarantenne. Si recava assiduamente nel negozio dove lei lavora e le avrebbe rivolto apprezzamenti a sfondo sessuale non graditi. Avrebbe anche cercato più volte un contatto fisico con lei e l’avrebbe anche baciata in più di un’occasione. Secondo l’accusa, avrebbe anche controllato gli spostamenti della quarantenne tempestandola di messaggi con richieste di incontri, tanto da provocare in lei un perdurante e grave stato di ansia e di paura. La donna aveva già sofferto di attacchi di panico, per i quali era seguita da uno psicoterapeuta, pertanto aveva il timore per la sua incolumità. Nel novembre 2023 la quarantenne aveva rotto gli indugi e consigliata dal suo avvocato difensore di fiducia Raffaella Nardone, era andata a sporgere denuncia in questura. La squadra mobile aveva avviato le indagini riscontrando gravi indizi di colpevolezza, tanto che già nell’immediato all’imprenditore era stato imposto dal gip Marinella Acerbi il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la parte offesa. Ieri mattina Duilio Maggiani ha scelto di patteggiare una anno e dieci mesi davanti al giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis.

M.B.