Viale Italia, tamponamento a catena: un ferito

Tamponamento a catena ieri mattina attorno alle 11 in viale Italia all’altezza dei giardini. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, prontamente intervenuta per i rilievi, un’auto ha tamponato quella davanti, che a sua volta ha scaturito un effetto domino tra le vetture. Il conducente di una delle auto ha riportato delle contusioni e si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia. La chiamata era in codice verde, ma l’automobilista è stato trasportato in ospedale in codice giallo.