Viaggio fra storia e attualità I bambini alla scoperta dei segreti dei palombari

Accompagnati per mano in un viaggio nella storia e nell’attualità di due professioni chiave del territorio - palombari e maestri d’ascia, tra realtà, fantasia e un pensierino su cosa fare da grandi. Così i laboratori per la Giornata del Mare alle Grazie per gli alunni dell’ISA2-Plesso Garibaldi: ‘Le avventure di Capitano Nemo’ per gli alunni della primaria, e ‘I mestieri del mare’, percorso didattico-storico sulle attività dei costruttori di barche rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Organizzatore La Nave di Carta in collaborazione con Il Cantiere della Memoria, Cisita e Cantiere Valdettaro e il Cnes, il Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato della Spezia. I più piccoli, grazie alla collaborazione degli uomini e delle donne del Cnes, hanno scoperto i segreti dei palombari e dei sommozzatori seguendo il filo delle storie del capitano Nemo, difensore del mare e dei suoi abitanti. E dal mare, portate a terra da un uomo del Cnes, sono arrivate per i bambini e le bambine delle maschere da palombaro. I piccoli hanno ricambiato con grandi messaggi colorati con pesci e altri abitanti del mare. I più grandi, invece, sono partiti dal Cantiere della Memoria, piccolo museo dei maestri d’ascia e calafati, per raggiungere il Cantiere Valdettaro dove hanno incontrato i responsabili e hanno visto da vicino come funziona un cantiere navale.

Ad accompagnarli anche un tutor del Cisita, ente di formazione, e il giovanissimo allievo Gabriele Bernasco, aspirante maestro d’ascia, la cui opera - il restauro di una barca di due metri - era invece esposta sulla passeggiata Morin alla Spezia. La Nave di Carta, con questa giornata, prosegue le attività di laboratori del mare che nei giorni scorsi hanno coinvolto il borgo di Fezzano che ha ospitato i bambini del progetto ‘Alla scoperta del Mare’ destinato alle scuole primarie.

"Fezzano e Le Grazie sono luoghi perfetti per ospitare laboratori di educazione al mare a cielo aperto: c’è storia, c’è comunità, c’è il mare accessibile e ci sono spazi sicuri in cui i bambini possono muoversi e sperimentare" dice Marco Tibiletti, presidente della Nave di Carta, associazione che quest’anno compie venticinque anni di attività dedicati alla promozione della cultura del mare. "Mai come in questo periodo, soprattutto per i pre-adolescenti e gli adolescenti usciti provati dalla pandemia, è fondamentale l’esperienza a contatto con la natura. La Giornata del Mare ci deve ricordare l’importanza di far conoscere il mare, ma anche di educare attraverso il mare, un luogo per vivere avventure positive che aiutano a crescere rispettando se stessi, gli altri e l’ambiente. Crescere i nuovi cittadini del mare, significa far crescere cittadini migliori".