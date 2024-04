Viaggio alla scoperta del territorio

Nella sala consiliare del municipio di Follo è in programma domani, alle 18, un incontro dal titolo ‘I tesori di Follo. Viaggio nella storia del nostro Comune’, in compagnia di quattro parroci. Dopo il saluto del sindaco Rita Mazzi, interverranno Riccardo Bruni e poi don Pietro, don Angelo, don Filippo e don Martini. Un bellissimo territorio quello di Follo, che in estate ospita sagre storiche per assaporare la frittella di baccalà, la torta di Bastremoli (una delle frazioni) e l’asado ad esempio. Preziosi tesori sono la Chiesa di San Martino a Piano di Follo, edificata nel 960 da pellegrini francesi, la seicentesca Chiesa di San Leonardo Abate a Follo Alto, a Bastremoli la Chiesa di San Martino Vescovo, la Chiesa di San Lorenzo a Tivegna, a Piana Battolla l’Oratorio di San Rocco edificato nel 1657 e nel borgo di Sorbolo la chiesa di San Lorenzo, che conserva una Madonna col Bambino e anime purganti del XVIII. L’entrata è libera.