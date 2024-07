Via dell'Amore: ufficiale la chiusura dei lavori. “Ingresso gratuito per gli spezzini”

Riomaggiore, 20 luglio 2024 – Decine di rocciatori 'appesi' alla falesia rocciosa a picco sul mare e gli elicotteri per il trasporto dei materiali: è stata un’opera senza precedenti quella portata a termine in circa due anni e mezzo dalle ditte Gheller e Bertini per la messa in sicurezza e la riqualificazione della Via dell’Amore, simbolo della Liguria nel mondo, nel cuore delle Cinque Terre, patrimonio dell’Umanità Unesco.

Ieri il Commissario per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico Giacomo Giampedrone, assessore alla Difesa del Suolo della Regione Liguria, ha firmato la conclusione ufficiale dei lavori, avviati all’inizio del 2022 per riaprire il sentiero panoramico, chiuso dal 2012 a seguito di una frana. La Via dell’Amore è stata quindi restituita in tutta la sua bellezza e in totale sicurezza al Comune di Riomaggiore alla presenza del Sindaco Fabrizia Pecunia e del Direttore del Parco Nazionale delle 5 Terre Fabrizio Scarpellini per la sua futura gestione in vista della riapertura al pubblico, da sabato 27 luglio.

“La Via dell’Amore è un simbolo per la provincia della Spezia, le Cinque Terre, la Liguria e l’Italia. Si tratta di un elemento caratterizzante il nostro territorio ed è un patrimonio dell’Umanità così come lo sono i borghi di questa nostra costa. _ commenta il presidente della Provincia e sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – . Rallegrandomi per il risultato raggiunto, grazie all’opera della Regione, in quello spirito di comunità che ci vede tutti impegnati a valorizzare e tutelare le molte bellezze del territorio provinciale spezzino, ho scritto al Sindaco di Riomaggiore ed al Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, proponendogli di garantire che l’accesso, e la fruibilità, alla Via dell’Amore possa essere comunque gratuito a tutti i residenti della provincia spezzina”.