Il viaggio di Lord Byron. Con Minella e Suzzi

Inizia con "L’ultimo viaggio di Lord Byron. Dall’Italia alla Grecia" di Massimo Minella e Danila Suzzi la decima edizione del festival itinerante "Portus Lunae Art Festival diffuso", ideato e diretto da Sergio Maifredi con Teatro Pubblico Ligure, organizzato dal Teatro Pubblico Ligure. Appuntamento questa sera alle 21 nella villa romana del Varignano alle Grazie (biglietti da 10 a 20 euro, info al 351-4472182), con lo spettacolo che sarà preceduto dalla visita guidata al sito, compresa nel ticket (prenotazione allo 0187-790307).

Minella e Suzzi ripercorrono il lungo itinerario per mare e per terra durato ben otto anni del grande letterato, un mosaico composto dai tanti spostamenti che Byron - nobile romantico, genio, appassionato, spirito libero, nuotatore, avventuriero - coprì dal 1816, quando lasciò definitivamente l’Inghilterra, al 1824, anno in cui trovò la morte in Grecia. Attraversò l’Europa, colse nuove sfide, sostò in Svizzera, poi in diverse località italiane, comprese Genova e San Terenzo. Qui soggiornò insieme all’amico Percy Bysshe Shelley e a sua moglie Mary: la loro presenza anticonformista lasciò un segno indelebile nella storia di quello che anche grazie a loro, porta il nome di Golfo dei Poeti.