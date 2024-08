Via dell'Amore, biglietti e prenotazioni: tutte le regole e le modalità di accesso per turisti e residenti

Riomaggiore (La Spezia), 7 agosto 2024 – Fra due giorni, da venerdì 9 agosto, la Via dell’Amore sarà aperta a tutti. Queste le regole e le modalità che ha reso note il Parco nazionale delle Cinque Terre.

Si accede alla Via dell’Amore su prenotazione scegliendo uno slot orario (00’, 15’, 30’, 45’) per un massimo di 100 persone ogni 15 minuti.

Il tempo massimo di percorrenza è di 30 minuti.

L'ingresso è da Riomaggiore (a sinistra uscendo dalla Stazione) e, in alta stagione, il percorso è a senso unico con uscita a Manarola.

La riapertura della Via dell'Amore (Foto Frascatore)

BASSA STAGIONE: Dal 1° novembre al 31 marzo: 9:30 -17:00 (ultimo accesso alle 16:30

ALTA STAGIONE: Dal 1° aprile al 31 ottobre: 8:30 – 21:30: (ultimo accesso alle 21:00)

Necessaria prenotazione di uno slot orario e data specifici.

Accesso esclusivamente nell'orario di visita

Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione).

Un tratto della nuova Via dell'Amore (Foto Frascatore)

Massimo 30 persone.

Prenotazione fino a 72 ore prima.

Pagamento anticipato.

Accesso esclusivamente nell'orario di visita.

Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione)

L'ingresso alla Via dell'Amore è acquistabile online e in loco, esclusivamente attraverso l’acquisto della Cinque Terre Card Via dell’amore o come quota aggiuntiva di 10 euro applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card già acquistata. Per i turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente (Guest Card) e soggiornanti nelle strutture con Marchio di Qualità Ambientale CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile) la quota aggiuntiva è di 8 euro.

È possibile acquistare le Cinque Terre Card, che includono l'accesso alla Via dell'Amore:

Sul sito del Comune di Riomaggiore dedicato alla Via dell'Amore: www.viadellamore.info che sarà accessibile dal 9 agosto

Oppure sul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre: https://card.parconazionale5terre.it/

O negli Info Point del Parco Nazionale delle Cinque Terre presenti sul territorio, dalla Spezia a Levanto.

La Via dell'Amore era stata chiusa nel 2012 a causa di una frana

RESIDENTI NEI COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO – Per i residenti dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00).

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità.

PER I RESIDENTI IN PROVINCIA DELLA SPEZIA (ESCLUSI I COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO) – Per i residenti in Provincia della Spezia (esclusi i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso) si applicano le disposizioni in essere per l’accesso ad alcuni sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nell’orario di visita (9:00-17:00) l’ingresso è consentito attraverso l’acquisto della Cinque Terre card Via dell’amore, alle stesse condizioni previste per il turista singolo; mentre al di fuori di questa fascia oraria l’accesso è gratuito, senza prenotazione e consentito in entrambe le direzioni.

La titolarità all’accesso nella fascia oraria gratuita sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità.

PER I PROPRIETARI DI SECONDA CASA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE, EX RESIDENTI DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE E RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI – Per i proprietari di seconda casa nel Comune di Riomaggiore, ex residenti del Comune di Riomaggiore e rispettivi nuclei familiari l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00).

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso autocertificazione da presentare al momento del passaggio (modulo da scaricare sul sito del Comune di Riomaggiore) o con attestazione da richiedere presso il Comune di Riomaggiore e con controllo del documento di identità.

PER I TURISTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE – Per i turisti residenti nel Comune di Riomaggiore e in possesso della carta del turista residente (Riomaggiore Guest card) la quota aggiuntiva è di 8,00€ e l’accesso è consentito in entrambe le direzioni e fuori dalla fascia oraria di prenotazione per tutta la durata del soggiorno.

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card e sulla Carta del turista residente.

PER I TURISTI RESIDENTI NELLE STRUTTURE CETS – Per i turisti residenti nelle strutture Cets del Parco Nazionale delle Cinque Terre la quota aggiuntiva è di 8,00€. L’accesso è consentito in entrambe le direzioni nella fascia oraria di prenotazione e con il medesimo biglietto dopo le 17:00, nei giorni di validità della Cinque Terre card.

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card.

La nuova Via dell'Amore illuminata di notte

È possibile acquistare solo l’ingresso alla VDA?

No, l’accesso alla VDA è compreso nelle Cinque Terre Card, non è possibile acquistare l’ingresso singolarmente.

Ma se hai già acquistato una Cinque Terre Card è possibile acquistare la quota aggiuntiva che ti consentirà l’accesso alla Via dell’amore.

Come entro alla VDA?

Alla VDA si accede da Riomaggiore e la si percorre verso Manarola. Salvo per le categorie indicate nelle particolari agevolazioni.

Quali sono gli orari di visita della VDA?

Per i visitatori:dal 1° aprile al 31 ottobre dalle 8.30 alle 21.30 (ultimo accesso alle 21.00); dal 1° novembre al 31 marzo, dalle 9:30 alle 17.00 (ultimo accesso alle 16.30);

Quali sono gli orari di ingresso della VDA per i residenti?

I residenti dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, gli ex residenti del Comune di Riomaggiore e relativi nuclei familiari, i proprietari di seconde case del Comune di Riomaggiore e relativi nuclei familiari posso accedere sempre gratuitamente dalle 7.00 alla 1.00, senza prenotazione e con ingresso in entrambe le direzioni.

Se risiedo in Provincia della Spezia, come e quando posso accedere alla VDA?

Per i residenti in Provincia della Spezia (esclusi i comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso) l’ingresso in orario di visita (9:00-17:00) è subordinato all’acquisto delle Cinque Terre Card, alle condizioni previste per il turista singolo, mentre al di fuori di questa fascia oraria è gratis, senza prenotazione e accessibile in entrambe le direzioni.

Se ho già acquistato la Cinque Terre Card come posso aggiungere la fruizione della VDA?

Acquistando la quota aggiuntiva. Al momento dell’ingresso dovrai esibire entrambi i biglietti, che sono nominativi.

Posso acquistare solo la quota aggiuntiva per entrare sulla Via dell’amore?

No. Per accedere alla Via dell’amore è necessario acquistare la Cinque Terre Card Via dell’amore.

Per chi ha la Carta del Turista (Riomaggiore Guest Card) è sempre necessaria la prenotazione?

Il turista in possesso della Carta del Turista (Riomaggiore Guest card) deve necessariamente procedere all’acquisto dell’ingresso (scontato) alla Via dell’amore con prenotazione; tuttavia, l’accesso è sempre consentito in entrambe le direzioni e fuori dalla fascia oraria di prenotazione per tutta la durata del soggiorno.

Per chi ha la CETS è sempre necessaria la prenotazione?

Il turista in possesso di CETS (Card strutture ricettive del Parco Nazionale delle Cinque Terre) deve necessariamente procedere all’acquisto dell’ingresso (scontato) alla Via dell’amore con prenotazione. Tuttavia, l’accesso è consentito in entrambe le direzioni nella fascia oraria di prenotazione e con il medesimo biglietto dopo le 17:00, nei giorni di validità della Cinque Terre card.

Quanto posso stare sulla Via dell’Amore?

Il tempo massimo di percorrenza della VDA (900 metri) è 30 minuti, al fine di consentire l’accesso allo slot successivo

È prevista la presenza di guide in orario di visita?

Sì è previsto e saranno distribuite lungo il percorso per rispondere alle domande dei visitatori.

Posso visitare la VDA senza essere accompagnato dalla guida?

Sì, le guide sono a disposizione lungo il percorso.

Durante la visita alla VDA posso percorrere la Via nei due sensi?

No. L’accesso è a senso unico da Riomaggiore verso Manarola, salvo per specifiche categorie indicate nelle particolari agevolazioni.