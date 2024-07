Via dell’Amore, la notizia della riapertura sui siti di tutto il mondo

Cinque Terre (La Spezia), 27 luglio 2024 – “Italy’s Path of Love reopens after 12 years”. La notizia della riapertura della Via dell’Amore fa il giro del mondo. Dalla Bbc, alla Cnn, al Guardian, sono tantissimi i principali siti internazionali che hanno dedicato ampio spazio a “uno dei più romantici sentieri d’Italia” – si legge negli articoli pubblicati – rimasto chiuso per oltre 12 anni, e ora finalmente riaperto. La dimostrazione di quanto questo paradisiaco sentiero di oltre 900 metri tra Riomaggiore e Manarola sia apprezzato in tutto il mondo. E di quanto questa riapertura fosse attesa anche dai turisti stranieri.

La riapertura della Via dell'Amore sui siti della Bbc, Cnn e The Guardian

Ieri, venerdì 26 maggio, è avvenuta l’inaugurazione alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Da oggi a giovedì 8 agosto 2024 incluso, la Via dell'Amore è aperta al pubblico esclusivamente per i residenti delle Cinque Terre, Levanto, La Spezia, e per gli ex residenti e i proprietari di seconde case del Comune di Riomaggiore e i relativi famigliari. A partire da venerdì 9 agosto 2024, l'accesso alla Via dell'Amore sarà possibile anche per i turisti (solo su prenotazione e a pagamento) con la presenza di guide. L'accesso sarà limitato a un massimo di 400 persone all'ora, suddivise in gruppi di 100 persone ogni 15 minuti (alle 00, 15, 30 e 45 minuti di ogni ora). L'ingresso per i turisti avverrà unicamente da Riomaggiore verso Manarola, con percorso a senso unico.

Leggi qui tutte le informazioni sui biglietti e le modalità di prenotazione

L'inaugurazione dopo 12 anni della Via dell'Amore (Foto Frascatore)

La Via dell’Amore era stata chiusa nel 2012 a causa di una frana. Sono stati anni di lavori con interventi da record: 80mila metri quadrati di parete rocciosa bonificati, 40mila metri lineari di ancoraggi, 26mila metri quadrati di rete di acciaio inox ad alta resistenza istallati, 9mila piante messe a dimora, 5mila metri quadrati di barriere paramassi, 950 metri di camminamento ripristinati, 140 metri di galleria artificiale risanati.

I lavori per la ricostruzione della Via dell'Amore (Foto Frascatore)

“La rinnovata Via dell’Amore diventerà un percorso museale a cielo aperto con esposizione e opere d’arte in mostra, un esempio di turismo sostenibile», ha spiegato il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. "Restituiamo la Via dell’Amore ai residenti, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo”, ha detto ieri il commissario dell’opera contro il dissesto idrogeologico Giacomo Raul Giampedrone.