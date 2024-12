Via ai lavori alla stazione. Migliarina cambia volto

All’esterno è già tutto pronto, con parcheggi, fermate dei bus e aree verdi. A partire da gennaio la stazione ferroviaria di Migliarina cambierà volto anche nella struttura interna, per diventare (come da progetto annunciato da tempo) l’hub dei treni per le Cinque Terre. In quest’ottica si inseriscono i lavori di potenziamento e manutenzione su larga scala previsti da Rete Ferroviaria Italiana dal 7 gennaio al 27 giugno 2025 sulla linea La Spezia-Pisa, con conseguenti modifiche alla circolazione dei treni. Occhi puntati quindi sul cantiere in avvio a Migliarina col progetto di riqualificazione nato dalla collaborazione tra Comune di Spezia e Rfi, in risposta alla necessità di potenziare l’offerta turistica per le Cinque Terre. Nei mesi scorsi il Comune ha concluso la riqualificazione dell’area parcheggio adiacente al piazzale, mentre è in fase di ultimazione la realizzazione di un nuovo binario tronco, a servizio del 5 Terre Express. Previste anche migliorie alla struttura della stazione al momento priva di sala d’attesa, servizi igienici e biglietteria con personale (c’è solo un distributore automatico): Rfi ha in progetto la realizzazione di un nuovo spazio coperto di transito e attesa, dotato di servizi ai viaggiatori, che collegherà il piazzale comunale al nuovo binario tronco. Per questo intervento è in avvio in queste settimane la progettazione esecutiva e prevede un investimento stimato in oltre 3 milioni, con lavori in due fasi: una transitoria, per servire i viaggiatori già a partire dalla primavera del 2025 e una fase finale, con il completamento dell’assetto definitivo, con ultimazione dei lavori prevista nel 2026.

Gli interventi sulla linea La Spezia-Pisa prevedono inoltre la realizzare fra Arcola e Viareggio dell’Ertms, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni. Altri interventi previsti in alcune stazioni toscane. Non mancheranno però i disagi per i viaggiatori: per consentire l’operatività dei cantieri di giorno, dal 7 gennaio al 27 giugno la circolazione dei treni dal lunedì al venerdì tra Massa e Viareggio si svolgerà a binario unico dalle 9,30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 13.30, mentre dalle 10.30 alle 12.30 sarà interrotta. Nello stesso periodo è prevista per alcuni treni a lunga percorrenza e regionali, la riprogrammazione degli orari di partenza e di arrivo, con aumento dei tempi di viaggio o la cancellazione. L’investimento totale di Rfi nel progetto è di 65 milioni.

C.Mas.