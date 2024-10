Via ai corsi di inglese alla scuola media

Il Comune di Arcola amplia l’offerta formativa per incrementare le iscrizioni nei prossimi anni scolastici. E’ stato per questo organizzato un progetto che prevede la realizzazione di un corso di lingua inglese organizzato nell’istituto che ospita le scuole medie di Romito Magra. Una strategia che unisce quindi l’utile al dilettevole e anche al potenziamento dell’apprendimento della lingua straniera . Si tratta infatti di un modo per evitare anche la diminuzione delle iscrizioni scolastiche e allo stesso tempo di un notevole salto di qualità nei progetti educativi. In particolare la prima scuola che ne beneficerà sarà il plesso di Romito Magra dove l’anno scorso non era stato possibile costituire la classe quinta delle primarie. "Una condizione – spiega il Comune nella delibera della giunta del sindaco Monica Paganini (nella foto) – che ha reso poi difficile il reperimento delle iscrizioni per la classe prima delle medie del medesimo plesso scolastico. Pertanto riteniamo di mettere a disposizione attività aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’offerta formativa in essere, proprio per incentivare le iscrizioni al nostro istituto". Il corso di potenziamento della lingua inglese è destinato agli alunni frequentanti la classe prima delle medie di Romito Magra, e si svolgerà nei locali messi a disposizione della scuola, al di fuori dell’orario delle lezioni curricolari.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono dunque il miglioramento delle competenze di ascolto e comprensione orale e scritta della lingua attraverso attività di ascolto con docenti qualificate e giochi di ruolo in contesti quotidiani e scolastici. Oltre naturalmente affrontando la conoscenza delle tradizioni anglosassoni e della storia del regno Unito. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ha già espresso il parere positivo all’avvio di questo nuovo interessante progetto programmato dall’amministrazione comunale arcolana.