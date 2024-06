Vezzano Ligure, apre un nuovo presidio sanitario

Vezzano Ligure, 7 giugno 2024 - Dopo le aperture in Val di Vara, anche il Distretto 19 Val di Magra ha attivato – in accordo con Asl 5, il Comune di Vezzano Ligure ed i medici di Medicina Generale di zona – un presidio di prossimità a Vezzano Ligure, in via Umberto Maddalena, località Fornola (sopra la sede della Pubblica assistenza).

Il presidio, che a breve sarà anche sede di studi medici ed infermieristici, attualmente offre un 'Ambulatorio della Salute', gestito dagli infermieri di famiglia e comunità (ifec) che intercettano i bisogni sociosanitari della popolazione e, in particolare, svolgono attività di: educazione sanitaria e promozione di stili di vita sani; valutazione domiciliare del paziente; orientamento ai servizi territoriali.

È aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 12, i cittadini possono presentarsi direttamente o invitati dal medico di Medicina Generale. Per informazioni telefonare al numero 333 6273867 o inviare una mail a [email protected].