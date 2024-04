Vetrina di successo al Discover Italy: "Gli americani amano la Liguria"

L’America ama la Liguria. Il dato è emerso nell’ottava edizione di Discover Italy, la grande piazza internazionale dedicata al turismo che si è riunita a Sestri Levante richiamando operatori del settore provenienti da tutto il mondo, in particolare da Europa, Medio Oriente, Penisola Arabica e Americhe.

La Liguria è nel cuore degli americani?

"Si è evidenziato – spiega l’assessore al turismo ligure Augusto Sartori – un crescente interesse da parte del mercato Usa che ha rappresentato quasi il 10% dei turisti stranieri nel 2023, confermandosi il quarto mercato di riferimento dopo Francia, Germania e Svizzera".

Che importanza ricopre l’evento Discover Italy?

"Si tratta di uno degli eventi di maggior rilevanza del settore, focalizzato sull’incontro mirato tra domanda e offerta. Mi ha fatto piacere che anno dopo anno siano sempre di più i Comuni liguri coinvolti in questa iniziativa".

Come sta il turismo ligure?

"Il nostro turismo funziona ma per migliorarlo è necessario proseguire a lavorare in maniera puntuale sostenendo le aziende del settore e favorendo la qualità, l’innovazione e la rigenerazione. Per innovare le imprese del comparto è necessario un turismo sempre più inclusivo e accessibile tanto è vero che abbiamo interamente destinato i fondi Funt, riservati ai Comuni per interventi infrastrutturali, solamente ad opere tese a migliorare l’accessibilità di infrastrutture turistiche".