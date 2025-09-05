Veterani e esordienti in acqua per conquistare l’ambito Trittico Natatorio

Si chiude domani, sabato, con il gran finale della Coppa “Mori“ nuotata amatoriale non competitiva sulla distanza del mezzo miglio il Trittico Natatorio Santerenzino, un lungo calendario nel segno degli sport in acque libere nella cornice del Golfo dei Poeti. Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, che hanno portato centinaia di appassionati da tutta Italia a sfidarsi e a ritrovarsi per appuntamenti competitivi e non e a condividere la gioia di praticare questa disciplina in mare aperto, ecco la giornata conclusiva. "Un mare di emozioni, la Coppa Mori – spiegano gli organizzatori dell’asd Venere Azzurra e del comitato del Trittico Natatorio Santerenzino – non è soltanto una gara è un momento di incontro tra atleti, appassionati, famiglie e curiosi che, dal lungomare di San Terenzo, potranno ammirare lo spettacolo delle bracciate che fendono l’acqua cristallina sotto il sole di settembre. Il clima sarà quello di una festa, ma con il gusto autentico della sfida verso se stessi e verso il mare, nella suggestiva cornice del Golfo dei Poeti". La Coppa Mori è aperta tanto a veterani, quanto agli esordienti, per vivere da vicino l’energia del nuoto e il calore dell’accoglienza: ad attendere i nuotatori sarà un paese in festa e un buffet predisposto dai promotori per chiudere in bellezza. Il ritrovo degli atleti sarà alle 10 sulla spiaggia di San Terenzo, con registrazione sul posto la mattina stessa; la partenza è, invece, fissata alle 11. A inizio 2026 si rinnoverà la tradizione con la decima edizione del Cimento Catodico.

Chiara Tenca