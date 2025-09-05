Sanlorenzo, crescita a due cifre: "Il nostro business è resiliente"

Una performance solida con una crescita dei ricavi netti nuovo del 9,4% a 454 milioni e una crescita dell’Ebitda dell’8,5% a 81 milioni; un aumento rilevante della domanda grazie "alla desiderabilità degli yacht oltre i 30 metri", con un order backlog pari a 1.439 milioni di cui il 93% già venduto a clienti finali, un net backlog pari a 985 milioni al 30 giugno, circa un anno pieno di ricavi futuri contrattualizzati ancora da registrare; una guidance 2025 confermata, in attesa del lancio di nuovi modelli nei principali eventi mondiali dello yachting programmati nel secondo semestre. Sono i principali dati della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno approvata dal consiglio di amministrazione di Sanlorenzo, guidato da Massimo Perotti. "Il primo semestre riflette la resilienza di Sanlorenzo, la forza del nostro brand e la desiderabilità timeless dei nostri yacht. Anche in un contesto globale segnato dall’incertezza sugli effetti dei dazi e dalle più ampie pressioni macroeconomiche – dice Perotti – abbiamo conseguito una crescita misurata che si sostanzia in ricavi sostenibili e margini sani. Tutti i principali indicatori continuano la traiettoria di crescita positiva proprio per effetto del nostro modello di business distintivo e resiliente. La filosofia Sanlorenzo permea le fondamenta di tutto il Gruppo, inclusa Nautor Swan, acquisita nel 2024. Il nostro Order Intake, particolarmente robusto nella fascia superiore ai 30 metri di lunghezza, conferma la vitalità della nostra filosofia made-to-measure, del nostro modello di business. Questi elementi ci rendono fermamente confidenti nelle prospettive future e nel confermare la guidance 2025". Perotti annuncia il debutto di tre nuovi modelli al Cannes Yachting Festival, "oltre a nuove introduzioni da parte di Nautor Swan e Bluegame, mettendo in mostra i portafogli prodotti più completi e ambiti di ciascun monobrand nel proprio mercato di riferimento. Ulteriori premières seguiranno nell’ultimo trimestre dell’anno, incluso un nuovo concept di Sanlorenzo che incarna il nostro continuo perseguimento di bellezza timeless ed innovazione, oltre alla consegna del primo 74Steel".