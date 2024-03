Verso l’autonomia e l’integrazione. Un bando che prende ’Per mano’

Fondazione Carispezia promuove il bando “Per mano. Percorsi verso l’autonomia e l’integrazione”, che mette a disposizione complessivamente 150mila euro per finanziare progetti presentati da enti del territorio spezzino e della Lunigiana iscritti al Runts, il Registro nazionale del terzo settore. Il bando, in linea con il piano triennale 2023-2025 della Fondazione, ha come obiettivi principali quello di supportare persone fragili nell’ottenere una maggiore autonomia, anche abitativa, e di promuovere il benessere, l’inclusione e l’integrazione degli individui. I progetti proposti attraverso il bando dovranno quindi riguardare iniziative aventi l’obiettivo di attivare percorsi di accompagnamento e di sostegno all’autonomia, anche abitativa, di soggetti fragili, in rete con il sistema di servizi oppure volte a contrastare e a ridurre le diseguaglianze tramite azioni che promuovano il benessere, l’inclusione e l’integrazione delle persone, lavorando al potenziamento del ruolo attivo e partecipe di tutte le componenti della società civile. Il bando sarà presentato nel corso di un webinar previsto per martedì 26 marzo, alle 16, a cui le realtà interessate sono invitate a partecipare per comprenderne meglio caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti.

È necessaria l’iscrizione al link https://it.surveymonkey.com/r/bando4-2024. Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 31 maggio tramite il portale ROL – Richieste e Rendicontazione Online, disponibile sul sito web di Fondazione Carispezia, e prevedere un importo massimo di 15 mila euro. Tutte le informazioni e il testo integrale del bando sono disponibili su www.fondazionecarispezia.it.