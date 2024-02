Verso la sfida dell’accoglienza: "Alberghi e hotel sono pronti"

Ottocento atleti, 400 tra dirigenti e accompagnatori, 40 giudici, 100 volontari e un vasto seguito di familiari e supporters. Per gli Assoluti di atletica leggera sono attese in città un minimo di duemila persone ma le variabili sono molte e si potrebbe arrivare, seconde alcune previsioni, anche a superare i diecimila ospiti. Con sedici ore di diretta televisiva e una copertura streaming dell’evento in tempo reale, Spezia per un intero fine settimana sarà la protagonista di uno degli eventi sportivi più rilevanti del panorama nazionale. Enrico Ghironi, vicepresidente di Federalberghi, spiega come già dal momento in cui è arrivata l’ufficialità dell’assegnazione della manifestazione alla nostra città, tutte le strutture alberghiere siano state allertate. "Abbiamo fatto un paio di riunioni con i colleghi, siamo stati tutti d’accordo nel fornire il massimo supporto alla buona riuscita di un avvenimento che porta lustro e prestigio al territorio". Dei campionati attesissimi perché collocati solo due settimane prima di Parigi 2024 e che quindi risultano l’ultima occasione utile per staccare in extremis il pass olimpico. Una battaglia all’ultimo centesimo o all’ultimo centimetro che si disputerà sulla pista, sulla terra o sull’erba del campo Montagna, richiamando tifosi da un po’ ogni parte d’Italia e anche semplici curiosi, desiderosi di osservare dal vivo le gesta dei protagonisti dell’ultima, fortunatissima, stagione dell’atletica italiana. "Nel mio hotel - continua Ghironi - ho già allocato 30 camere, che sono fin da adesso riservate alle società sportive". Così stanno facendo molte altre strutture della provincia, in modo da affrontare al meglio il grande flusso di persone che è atteso in città. "L’ultima fine settimana di giugno la stagione turistica sarà già entrata nel suo vivo, se non si procede attraverso un sistema che tuteli il buono svolgimento dell’evento, sia attraverso l’allocamento sia attraverso delle tariffe agevolate, ci renderemmo protagonisti di un cattivo servizio all’intera comunità." Le prenotazioni vere e proprie cominceranno ad arrivare a marzo, ma gli albergatori sono intenzionati già da adesso a fare fino in fondo la loro parte, collaborando alla riuscita di una manifestazione che potrebbe essere capace di lanciare sul palcoscenico sportivo internazionale anche qualche atleta spezzino. Vimal Carlo Gabbiani