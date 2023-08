Verde e giochi ben mantenuti

Nulla da dire, dal fronte dei residenti, sulle cure del parco pubblico del Limone con i giochi per i bambini: "Le cure al verde, ai tavolini e ai giochi sono costanti. L’ambiente è invitante e l’uso diurno da parte delle famiglie assolutamente corretto" dice Francesca Fantozzi, che lamenta però le incursioni notturne attribuite a movimenti legati allo spaccio di droga.

"L’unico problema alle strutture, in particolare alla recizione, emerse in epoca Covid durante gli allenamenti dello Spezia, a fronte dell’off limits ad accedere al centro sportivo e al parco stesso: c’è stato chi, per seguire gli allenamenti, non si fece scrupolo ad accedere all’area attigua al campo sportivo abbattendo la recinzione".