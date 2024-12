Venti anni di attività per la Protezione civile

Primi venti anni di attività per il gruppo comunale di Protezione civile e Antincendio boschivo di Porto Venere. Una ricorrenza celebrata con una giornata di festa presso la nuova sede dell’associazione. Nel corso di questi venti anni si sono alternati numerosi volontari, alcuni dei quali fanno parte del gruppo dal primo giorno e sono stati protagonisti di numerosi interventi non solo a livello locale. Persone che si sono distinte per aver offerto il loro importante contributo anche in occasione di eventi calamitosi regionali e nazionali.

Oggi il gruppo comunale è diventato una realtà consolidata, dotata di capacità e mezzi pronti a entrare in azione in varie attività che è stato un importante punto di riferimento per la cittadinanza anche in occasione dell’emergenza Covid-19. Il gruppo è coordinato da Mattia Braccini.

"Dobbiamo essere orgogliosi di questo gruppo di volontari che in venti anni di attività ha lavorato con abnegazione e spirito di sacrificio rischiando talvolta in prima persona per svolgere al meglio il proprio compito – ha detto il sindaco di Porto Venere, Francesca Sturlese, che ha anche la delega alla Protezione civile –. Il grande impegno profuso dal gruppo oggi gli ha permesso di essere considerato uno dei più operativi nel territorio provinciale. Il gruppo dei volontari è stato e continua ad essere una risorsa straordinaria in termini di competenza e capacità, un punto di riferimento solido per i nostri cittadini e per l’amministrazione, la loro attività è fondamentale per la sicurezza del nostro territorio e noi siamo fieri di loro".