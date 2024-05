Venere Azzurra, sfratto congelato. Il Tar sospende il trasferimento

La borgata Venere Azzurra potrà continuare a utilizzare la storica sede di San Terenzo almeno fino a novembre, ovvero fino a che non verrà discusso nel merito il ricorso presentato dalla sezione lericina della Lega Navale contro la decisione del Comune di revocare la concessione per l’utilizzo dei locali situati a due passi dal castello, nell’ambito di una riorganizzazione degli spazi in uso alle borgate che obbligherebbe la Venere Azzurra al trasferimento al Circolo Erix. È quanto deciso dal Tribunale amministrativo regionale, che con un’ordinanza ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Lega Navale, sospendendo il decreto con cui nel marzo scorso il Servizio pianificazione territoriale, demanio e lavori pubblici del Comune di Lerici aveva revoca la concessione demaniale marittima intestata alla Lega Navale, col conseguente ordine di rilascio del locale demaniale marittimo entro quindici giorni. Il Tar, che già ad aprile si era pronunciato con un provvedimento ’ante causam’, congelando gli atti comunali, ieri ha confermato il proprio giudizio, andando a sospendere tutti gli atti in attesa dell’udienza per la discussione nel merito del ricorso, fissata per il prossimo 8 novembre.

Sia il Comune, sia la borgata marinara San Terenzo (che avrebbe dovuto beneficiare degli spazi lasciati dalla Venere azzurra) si sono costituiti in giudizio. Per i giudici amministrativi, all’esito di un esame sommario della pratica "paiono sussistere i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare in quanto, salvi i dovuti approfondimenti da effettuare in sede di merito, non risulta inviato l’avviso di avvio procedimentale dell’impugnato provvedimento di revoca della concessione demaniale", mentre "la convenzione stipulata tra il Comune e il vicino circolo velico Erix (con efficacia di un anno, ma con decorrenza non determinabile stante l’assenza di data) prevede la fruibilità degli spogliatoi da parte del Comune che potrà assegnarli alla borgata di volta in volta individuata, senza alcun riferimento alla Lega Navale. Sussiste altresì il periculum in mora per la società ricorrente in ragione della privazione del bene immobile in concessione nell’imminenza della stagione estiva". Da qui la sospensione degli atti, con la Venere Azzurra che potrà continuare a utilizzare i locali fino a novembre.

Matteo Marcello