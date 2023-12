Vendono alcol ai minori. Maxi multe ai minimarket aperti nonostante i divieti

Obbligati a chiudere dopo aver violato l’ordinanza del sindaco sulla vendita degli alcolici, restano comunque aperti e rimediano multe da migliaia di euro. È successo a un minimarket nella zona via Veneto: i puntuali controlli della polizia locale hanno permesso di constatare come il commerciante originario del Bangladesh, anziché chiudere, avesse mantenuto il negozio in piena attività. Per lui un verbale da 5mila euro per avere tenuto aperto e ulteriori 1.032 euro per la violazione del Tulps. Tutti gli atti sono stati trasmessi agli uffici comunali competenti, con la richiesta del provvedimento di revoca della licenza. Stessa istanza è stata avanzata dal comandante per un altro minimarket sempre del centro città, con un ancora più pesante curriculum, essendo stato sanzionato ben sette volte per aver venduto alcolici a minori e già chiuso in passato per 15 giorni. Un altro market del centro, sia per ripetuti episodi di vendita di alcolici a minori sia per violazioni all’ordinanza sulla vendita serale, è stato oggetto di una ulteriore richiesta di sospensione della licenza da parte del Suap. Infine, nella rete dei controlli è finito anche un bar, al cui titolare è stata comminata una sanzione da 5mila euro poiché, colpito da ordinanza di sospensione della licenza per aver mantenuto abusivamente in opera il dehors (fatto poi rimuovere), non ha osservato il periodo di chiusura.