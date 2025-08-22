Vende per strada senza autorizzazione, 84enne multato per 5mila euro

La Spezia, 22 agosto 2025 – Vende merce per strada senza autorizzazione, multato in via Veneto dalla polizia locale un ottantaquattrenne. Ieri, verso le 11 del mattino, un istruttore della divisione di polizia amministrativa della municipale, impegnato in controlli sui minimarket etnici segnalati per irregolarità varie, ha notato un autoveicolo normalmente destinato al trasporto di persone, con nove posti a sedere, fermo in seconda fila con tutte le portiere aperte: erano ben visibili merci varie, per la maggior parte bobine di carta per uso domestico ed aziendale nonché articoli casalinghi e detersivi vari, stipate all’inverosimile, con le quali stava maneggiando un uomo anziano con intorno un capannello di persone.

Il pubblico ufficiale ha accertato che l’uomo, proveniente da Pistoia, stava effettuando la vendita al dettaglio delle merci trasportate agli astanti attirati dai prezzi convenienti. Entrato in azione, l’agente ha richiesto all’anziano di esibire l’autorizzazione per la vendita; nonostante il tergiversare dell’uomo, in breve è stato riscontrato che, da vent'anni, aveva ceduto la propria azienda al figlio e, quindi, privo di ogni titolo, aveva continuato ad esercitare, anche in forma itinerante ma non solo, la vendita di merci varie. A suo carico, quindi, una sanzione di 5.000 euro ed il sequestro immediato di tutte le merci poste abusivamente in vendita per un valore di oltre 1.000 euro.