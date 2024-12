Vdm Mulattieri china la testa con la capolista

Grafiche Sanremo

3

Vdm Mulattieri

1

(25-19 / 22-25 / 25-21 / 25-18)

GRAFICHE AMADEO SANREMO: Balbis, Borro, Brizio, Brofiga, Brun, Cirilli, Corsaro, Faraldi, Favaloro, Gazzera,Savini, Sbarra, liberi Saglietto e Travella. All. Biglieri

VDM MULATTIERI: Benevelli, Bottaini, Conti, Fontona, Girelli, Macrì, Ribolini, Rossini S., Sozzi, Vescovi, liberi Moretti e Rossini G. All. Berti

Arbitri: Pons e Olivieri

Sanremo – La Vdm Mulattieri sbatte contro il muro della Grafiche Amadeo Sanremo che dimostra di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista. Nel secondo set gli spezzini riescono ad imporsi e a mettere i brividi alla capolista, ma alla lunga la superiorità tecnica degli avversari ha fatto la differenza. Risultati del 7° turno di Serie C maschile: Finale-Albisola 0-3, Savona-Colombo Ge 3-2, Lavagna-S.Antonio 3-0 e Sabazia-Ligurmar 3-0

Ilaria Gallione