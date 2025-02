Vandali contro la sede del Pd. Scatta la denuncia contro ignoti

Una denuncia contro ignoti è stato presentata dalla segreteria del Partito Democratico di Santo Stefano Magra dopo il nuovo atto vandalico subìto nei giorni scorsi. I manifesti con il volto del segretario Elly Schlein affissi all’esterno della sede in centro del paese sono stati imbrattati con gli escrementi.Un episodio analogo era già accaduto la scorsa estate. I rappresentanti del Pd hanno inoltrato denuncia alle forze dell’ordine che stanno controllando le telecamere della zona per ottenere riscontri positivi. Intanto è arrivata la testimoninanza di vicinanza della Lega. Roberta Pompei a nome della segreteria della Lega sezione Val di Magra ha espresso parole di ferma condanna per il gesto. "Atti di questo genere rappresentano un attacco non soltanto ad una forza politica, ma ai valori fondamentali del rispetto e della libertà di espressione".