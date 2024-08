Vandali a caccia dei merletti . Saccheggiate le installazioni

Dopo le luci spente sono arrivati i vandali che se la sono presa con i pizzi e merletti appesi nelle vie del centro storico di Sarzana. L’iniziativa è stata allestita in preparazione alle tante iniziative che fino a settembre interesseranno la città adottando una soluzione originale e soprattutto partecipata dai cittadini. L’originale idea lanciata da Tommaso, Alen e Marco dello staff di "Galax" e sostenuta dagli altri commercianti cittadini evidentemente non è piaciuta ai soliti ignoti che l’altra notte hanno strappato due file di drappi ricamati a mano posizionate in via Cigala, la stradina che collega le vie Landinelli e Mazzini. Sono stati quindi rubati alcuni pezzi tra i quali anche una bella tovaglia realizzata a uncinetto. Tutti i pezzi esposti sono stati messi a disposizione degli organizzatori in corso d’opera e durante l’allestimento, per altro neppur semplice, gli abitanti delle vie interessate hanno contribuito tirando fuori dai cassetti corredi e lavori fatti rigorosamente a mano. Nei prossimi giorni gli organizzatori sostituiranno i capi con altri messi a disposizione dai volontari. Sperando che i nottambuli, nel frattempo, abbiano esaurito i bollenti spiriti.