Vallesi conduce il Premio Lunezia. Terza serata al Palatenda di Aulla

Paolo Vallesi condurrà la terza serata del Premio Lunezia, che si svilupperà, per la prima volta, nel ‘Palatenda Lunezia’ in piazza Gramsci domani ad Aulla. "Il cantautore fiorentino ha scritto brani intramontabili come ‘La forza della vita’ ed è un ottimo presentatore – dichiara il patron del Lunezia, lo spezzino Stefano de Martino – oltre che essere referente della nazionale italiana cantanti. Con molto piacere accolgo pure la presenza della famiglia di Luigi Tenco, che onorerà l’omaggio previsto al cantautore genovese. La tappa aullese evoca la nascita del valore musical-letterario delle canzoni, tema che nel 1997 trovò il battesimo di Fabrizio De André e Fernanda Pivano".

Appuntamento aullese che inizierà alle 21 e prevede l’ingresso libero e gratuito. Beppe Stanco, direttore musicale (De Martino è anche autore e direttore artistico), rende invece noto che i Coma Cose riceveranno il Premio Lunezia Elite, per il valore musical-letterario del brano ‘Malavita’ e per la qualità delle loro opere. Il Premio è stato deciso e motivato dal critico musicale Gino Castaldo. Anche per Paola e Chiara, Piotta e Albe la commissione ha motivato premi musical-letterari, che saranno annunciati in sede di spettacolo. Tra i giornalisti musicali presenti anche Michele Monina e Dario Salvatori. Il direttore artistico della Sezione Nuove Proposte, la spezzina Loredana D’Anghera fa sapere i nomi dei giovani in gara nella serata di domani, che si contenderanno l’accesso alla quarta serata programmata alla Spezia, al Teatro Civico, il 22 novembre: Mattia Adduocchio di Rimini con ‘Mille passi’, Rebecca Gnesi in arte ‘Eklettika’ di Firenze con ‘Occhi viola’, Alvise Nodale di Sutrio (Udine) con ‘Se’, Sarah Sampieri in arte ‘Samsara’ di Modena con ‘Caotica’, Antonella Sgobio in arte ‘Antonè’ di Montemesola (Taranto) con ‘Per forza’. Altri ospiti: Carolina, Destro, Valentina Tioli, Simi e Matilde Dominici. Ricordiamo che il Premio Lunezia è patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Toscana, dal Comune di Aulla, dalla Nazionale Italiana Cantanti e da Legambiente, quest’ultima relativamente a ‘Canzoni Sostenibili’, nuova Sezione del segmento Nuove Proposte. E a proposito, scadono il 15 ottobre i termini per partecipare ai concorsi Autori di testo e Canzoni sostenibili, con la direzione artistica di Roberto Benvenuto. Nel team anche Marina Pratici, Mariella Nava, Sara Acerbi, Rachele Ferrari, Carla Bertolini, Andrea Caponi, Stefano Sturlese, Marzia Cerolin, Riccardo Monopoli, Rosi La Camera, Marvin Mastrini, Lorenzo Varese e Fabrizio Evangelisti. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando uno dei seguenti numeri di telefono: 328 5669549, 347 3065739 o 346 695 3031.

Marco Magi