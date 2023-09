Valle Bio Festival, si alza il sipario "Sarà la festa della agri-cultura"

"Una festa per tutti. Non solo agricoltura, ma agri-cultura". È tutto qui, nei due slogan coniati per la manifestazione, lo spirito del Valle Bio Festival, che animerà nella giornata di domenica 10 settembre Varese Ligure, intorno al castello del borgo rotondo. Saranno oltre 50 i produttori del biologico locali e delle regioni limitrofe nelle piazze e nelle vie del paese, che daranno vita ad un vero e proprio mercato a cielo aperto con formaggio, vino, birra artigianale, street food, spezie, miele, fino a capi di abbigliamento a chilometro zero o quasi. Ma non ci sarà solo la parte commerciale-espositiva: ad essa, si coniugherà un vero e proprio progetto a lungo termine, basato sulla sostenibilità. A partire dalle 10, ora del taglio del nastro, andranno in scena momenti di riflessione, laboratori di degustazione, eventi culturali, concerti, mostre e convegni sul futuro sviluppo del territorio, alla presenza di ‘pionieri’ quali il bioarchitetto Federico Bernabò (11.30, Borgorotondo) e il ricercatore universitario e fra i massimi esperti italiani in apicoltura Antonio Felicioli (ore 16, Borgorotondo). In cartellone, anche i talenti locali Simone Giosso, giovane fotografo naturalista con la sua mostra sulle tracce di lupi e altri animali selvatici, Marta De Vincenzi, disegnatrice e fumettista che ha realizzato un opuscolo informativo sui cani da guardiania per il Parco naturale regionale dell’Aveto e Sara De Vincenzi, osteopata, che porta avanti il progetto di clinica osteopatica pediatrica. Ciliegina sulla torta, la chiusura con le danze sulle note balcaniche di Gatto Nero Gatto Bianco (19.15 piazza Castello).

La manifestazione, organizzata dal biodistretto Val di Vara con il patrocinio del Comune di Varese Ligure e della Regione Liguria e il supporto della Pro loco locale, punta a coinvolgere anche i più piccoli, con spettacoli di artisti di strada gratuiti. Il Valle Bio Festival sarà anche occasione di lancio per un ambizioso progetto: la realizzazione di un grande cammino che collega tutta la Val di Vara, una rete unica compresa nel perimetro Bolano-Varese-Follo (ore 10.30, sala alta del castello) concepita dagli organizzatori insieme all’associazione Antichi Sentieri Liguri che darà la possibilità di passare attraverso i borghi-gioiello della Valle del Biologico, 230 chilometri suddivisi in tappe lunghe fra i 16 e i 18.

C.T.