Val di Vara Manutenzione stradale. Patto per l’acquisto di nuovi mezzi

Patto tra tre Comuni per l’acquisto di mezzi operativi da utilizzare per gli interventi d’urgenza, le operazioni di manutenzione delle strade, nonché per le attività di Protezione civile. È quanto sottoscritto dalle amministrazioni comunali di Follo, Bolano e Vezzano Ligure, intenzionate a partecipare a un bando ministeriale per intercettare finanziamenti per l’acquisto di nuove macchine d’opera. L’importo totale richiesto dalle tre amministrazioni è di 171.263,60 euro, e servirà per l’acquisto di un autocarro cabinato cassonato ribaltabile con portata di una tonnellata, del valore di 30.353,60 euro; di un autoveicolo allestito per attività di Protezione civile, la cui spesa d’acquisto è stata stimata in 57.950 euro, e un trattore dotato di braccio decespugliatore e caricatore anteriore, del valore di circa 83mila euro.