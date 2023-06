"Urgono parcheggi salva stagione" Gli esercenti suonano la carica

Recupero ad uso parcheggio della parte del campo sportivo non teatro di scavi, Ztl cancellata e telecamere spia oscurate per recuperare ad uso parcheggio il tratto di via Gallotti d’estate occupato dai dehors dei ristoranti. La risposta del Comune di Porto Venere alla fame di posti auto è stata questa.

Può bastare?

"Assolutamente no!" è tranchant Adriana Incaviglia, titolare del ristorante Tritone e rappresentante di Confcommercio che puntualizza "Qui si lavora solo con la bella stagione ma ora non ci sono le condizioni di ospitalità a misura dei bisogni. Ben venga la possibilità di effettuare scavi magari per scoprire tesori per rendere ancora più attrattivo il borgo ma intanto si mettano gli esercenti in condizioni di pagare le tasse ".

Cosa propone?

"Di recuperare a parcheggio il maggior numero di aree".

Dove?

"Penso all’area nei pressi della fermata del bus a fianco della strada in uscita dal paese, ma anche a parte dell’area sottostante la pineta. La partita grande e strategica da giocare è però un’altra".

A cosa si riferisce?

"All’immensità di spazi di cui dispone l’Aeronautica un tempo base degli idrovolanti e poi presidio dell’Istituto Maddalena per l’assistenza e crescita agli orfani degli aviatori deceduti in guerra. Da tempo le necessità dell’Arma Azzurra sono minime rispetto agli spazi. E’ lì che occorre puntare per dare risposta ai bisogni di parcheggi di Fezzano e Cadimare, incominciando dare davvero gambe a quello previsto sottostrada al Dazio: se ne parla da 10 anni.... L’occasione è buona per rilanciare".

Intanto?

"Occorre incrementare le corse dei ’taxi’ del mare, approntare ormeggi per barche da diporto in transito".

Corrado Ricci