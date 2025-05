Note in vinile risuonano in Paradiso. Zampolli con Mäegassü alle 5 Terre

Il concept è semplice: proporre serate di musica su vinile in location mozzafiato, con selezione a cura dei migliori artisti e dj del panorama locale, italiano e internazionale per un’idea di socialità – e disco – differente. È approdato su Instagram a poche settimane dall’inizio dell’edizione 2025, Mäegassü, il progetto ideato e curato dall’artista Bud Lee, nome d’arte di Matia Zampolli, per una nuova stagione di eventi nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Realizzato con un’edizione zero nell’estate 2024, il nuovo festival di musica e dj-set itinerante animerà da giugno a settembre la costa della Liguria di Levante, da Levanto a tutte le Cinque Terre. Il primo appuntamento domenica 1° giugno in un luogo ancora top secret di Monterosso.

"Da abitanti e lavoratori delle Cinque Terre – spiega Bud Lee – abbiamo pensato ad un format che non sia impattante, ma piuttosto in piena armonia con i ritmi della gente del posto, della vita di tutti i giorni, della vita di mare. Vogliamo che Mäegassü respiri lo stesso ossigeno che anima le persone autoctone, che attiri persone da fuori ma con l’intento di restare cioè lasciare qualcosa, per giovani e non, oltre i flussi turistici, dall’ora del tramonto a notte". Quindi, non si propone sballo ma divertimento autentico grazie ad un approccio analogico alle cose, a un flusso pienamente inserito nell’ambiente. "Ci piace pensarci come un solo organismo fatto di più anime diverse, un solo movimento di onde rispettosamente danzante". L’identità visiva del progetto – mix analogico di colori e fotografie d’archivio – è a cura di Caterina Laruccia, artista, abitante, come Matia, delle Cinque Terre. Dj, musicista e produttore, manarolese d’adozione, Bud Lee è attivo dal 1999 con progetti diversi come Latobesodelafazenda, Funkaffè e Somarionda. Negli anni ha confezionato diversi mixtape e organizzato numerose feste e rassegne come: The Reef, il festival U-mana, Love on the Rocks ed ora Mäegassü, sintesi di visioni e abitazione. Partecipava al programma radiofonico Ritmazione con la sua ‘Rubrica in 4/quanti’, mentre condivide e ha introdotto con le sue selezioni, artisti internazionali come Zaion Train, Colle del Fomento, Larry Gus, Datarock, Petra Magoni, Quantic e altri. In questo festival ospita colleghi selezionati che verranno svelati, insieme a tutti i partner, alla pagina Instagram del Festival nelle prossime settimane.

Marco Magi