La cronaca del narcisismo

Il narcisismo può risultare mortale, come racconta la cronaca dei più efferati casi criminali degli ultimi anni. E’ questo il tema-guida del saggio ’Narcisismo mortale: il caso di Giulia Tramontano’, scritto da Laura Marinaro, giornalista esperta di cronaca nera e giudiziaria, e Roberta Bruzzone, criminologa, edito da Mursia che, per iniziativa di Ewmd, il network della donne della professioni, verrà presentato domani, mercoledì 21 maggio, alle 17.45 nel salone di Confindustria, in via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 1, alla Spezia, nell’ambito della rassegna ’Parole in dialogo: autori in primo piano’.

Il libro parte dal racconto puntuale dei fatti e del processo fatto dalla cronista Laura Marinaro, per giungere, capitolo dopo capitolo, alla disanima psicologica e criminologica di Roberta Bruzzone della personalità narcisistica overt dell’assassino, e arriva a una dura conclusione: il narcisismo può essere mortale. In pratica, un viaggio nella mente del narcisista e l’autrice che, grazie alle immagini, al taglio giornalistico del racconto, alle deposizioni di testimoni e dello stesso accusato, ai verbali, alle principali tappe delle indagini, condurrà attraverso un percorso che vuole essere in qualche modo preventivo nei confronti di altre possibili vittime. Da una parte l’analisi del processo e dei fatti, narrate dalla voce della cronista, dall’altra l’analisi psicologica del profilo di Impagnatiello e, più in generale, del narcisista patologico, trattata da Roberta Bruzzone nel libro, aiutano ad entrare in una dimensione distorta dei sentimenti e dei valori, tipica dei narcisisti. L’incontro - introdotto da Marina Magnani, presidente Ewmd La Spezia e Tiziana Pianadei, avvocata, presidente Cpo La Spezia, con la lettura di brani del libro da parte di Maria Carniglia, vice presidente Ewmd - sarà anche l’occasione per mettere a confronto il caso di Giulia Tramontano con quello di Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta, ancora una volta da un narcisista maligno. Prima della presentazione in Confindustria, Laura Marinaro incontrerà in mattinata i ragazzi del liceo Artistico Cardarelli della Spezia per proporre una riflessione sulla vicenda e su tutte le tematiche legate al tema. L’evento è patrocinato dall’Ordine degli avvocati della Spezia e dal Comitato Pari opportunità dell’Ordine.

F.A.